Denizli’de kaybolan 14 yaşındaki kız Sürmene’de bulundu

Dün öğlen saatlerinde Merkezefendi ilçesi, Karaman Mahallesi’ndeki evlerinde ‘babamın mezarını ziyarete gideceğim’ diyerek evinden çıkan genç kızdan bir daha haber alınamamıştı. Aile üyeleri genç kızı her yerde aramaya başlarken, babasının mezarının başında Latife U.’nun ceketini bulmuşlardı. Ardından aile üyelerinin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler harekete geçerek genç kızı arama çalışması başlattı. Ekipler önce genç kızın vefat eden babasının emeklilik ikramiyesini çektiğini belirledi. Mezarlıkta ayrıca bir de mektup bulunan polis ekipleri Latife U.’nun Trabzon Sürmene’ye gittiğini tespit etti. Trabzon emniyeti ile yapılan görüşmeler sonucu genç kızı sağ salim bulunurken, Latife U., ifadesinin alınmasının ardından konaklaması ve gözaltında tutulması için Trabzon Sevgi Evi’ne teslim edildi. Polis ekipleri ayrıca genç kızın Denizli’deki ailesine de haber vererek Trabzon’a gelip kızlarını almaları istendi. Aile üyelerinin Denizli’den genç kızı almak için Trabzon’a yola çıktığı öğrenildi. Genç kızın neden Sürmene’ye gittiği henüz bilinmezken, polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gökten Ceylan

