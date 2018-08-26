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Denizli'de kazanan yok!

Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında Denizlispor, sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Denizlide kazanan yok!

26 Ağustos 2018 00:25

Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında Denizlispor, sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar
2. dakikada Tisdell’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Akın son anda topu kornere çeldi.
14. dakikada orta sahada Denizlispor’un yaptığı pas hatasında topu kaparak ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan'un şutu Stackhowiak’tan geri döndü.
37. dakikada ceza sahası dışından Kerem'in ortasında ceza sahası içinde Recep'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada ceza alanı yayı üzerinden topla buluşan Caner’in şutu defansa çarparak direğin dibinden auta gitti.
49. dakikada Caner’in ortasında ceza sahası içinde Sinan’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
51. dakikada Hatayspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Tisdell’in yerden şutu kaleci Akın’da kaldı.
70. dakikada Tom'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak güçlükle topu kornere çeldi.

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Yasin Kol xx, Erkan Akbulut xx, Mehmet Kağan Bingül xx
Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen xx, Aissati xx, Tisdell x (Deniz dk. 64 x), Mehmet Akyüz xx (Seddar dk. 85 ?), Recep xx (Cihan dk. 77 x), Burak Altıparmak xx, Burak Çalık xx, Kerem Can x, M.Himmet xx, Abdülkerim xx
Yedekler: Asil Kaaan, Deniz, Gökhan, Cihan, Furkan, Cenk, Seddar
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Hatayspor: Akın xx, Kubilay xx, Selim xx (Buğra dk. 90 ?), Yılmaz xx, Mesut xx, Sadi xx, Sinan xx, Yusuf xx, Murat x, Tom x (Korkishko dk. 76 x), Caner xx
Yedekler: Ömer, Yasin, Mehmet, Hamza, Korkıshko, Buğra, Taylan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Kerem Can, Aissati, Deniz (Denizlispor), Tom, Murat (Hatayspor)  

 

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