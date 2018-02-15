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Denizli'de koca cinneti: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde cinnet getiren adam, karısını ve kızını silahla vurup öldürdü. Aynı silahla intihar etmeye çalışan adam ağır yaralandı.

Denizlide koca cinneti: 2 ölü, 1 yaralı

15 Şubat 2018 11:01
Denizli'de koca cinneti: 2 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

İddiaya göre Sarayköy ilçesinde yaşayan Oktay Şahin (51), bugün sabah saatlerinde ayrı yaşadığı eşi Ayşe Şahin'in (43) evine geldi.

14 yaşındaki kızı Nurdan Şahin'in de evde olduğu sırada çıkan tartışmada cinnet getiren Oktay Şahin, karısını ve kızını kuruşun yağmuruna tuttu, ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Nurdan ve Ayşe Şahin hayatını kaybederken Oktay Şahin 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Medeni Topaloğlu- Bayram Coşkun
 

Etiketler: cinnet, Denizli

 

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