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Denizli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Denizli Buldan-Sarayköy karayolu Tosunlar mevkisinde, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.


18 Şubat 2017 12:36

Edinilen bilgiye göre, A.D.’nin idaresindeki 20 RN 224 plakalı otomobil, Denizli Buldan-Sarayköy yolu Tosunlar mevkisine geldiği sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya savruldu. Kazada otomobilde bulunan, sürücü Ahmet D. ile Suat Ç. ve Melih S. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, 112 acil servisine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların ssağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Zekican Şenkaya

Etiketler: Denizli, kaza, takla


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