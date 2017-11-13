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Denizli'de molozların döküldüğü alanda yangın

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde molozların döküldüğü alanda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Denizlide molozların döküldüğü alanda yangın

13 Kasım 2017 20:26

 Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde molozların döküldüğü alanda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 18.30 sularında Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'ndeki moloz dökme alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, moloz dökme alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler alanın büyük bir bölümünü sararken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Olayın haber verilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, Merkezefend

 

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