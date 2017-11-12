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Denizli’de orman yangınında 1.5 hektarlık alan yandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında, 1,5 hektar kızılçam ormanı yandı.

Denizlide orman yangınında 1.5 hektarlık alan yandı

12 Kasım 2017 16:57

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkması üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ile 2 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Ekipler, yerleşim alanlarından uzakta ve sarp arazideki yangını, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtilirken, yangın nedeniyle 1,5 hektarlık genç kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, orman yangını

 

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