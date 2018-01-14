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Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir ağır 5 kişi yaralandı.

Denizlide otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

14 Ocak 2018 20:45
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizli'nin Honaz ilçesi Karakurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesinde bir düğünde aşçılık yapan ekip, Denizli'ye gelmek için yola çıktı. Karakurt mevkiinde Ramazan Koç idaresindeki 20 FU 100 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Ardından ise şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarparak durabildi. Kazada Ayşe Özırmak (40) hayatını kaybederken, sürücü Ramazan Koç ağır olmak üzere Gökhan Tutumlu, Osman Kaksal, İbrahim Kaksal ve Saadettin Ahmet Kındıl yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Ayşe Özırmak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. 

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun

 

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