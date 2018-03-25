Denizli’de otomobil su birikintisine uçtu: 5 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Muğla karayolu üzeri Tavas ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 YF 082 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu

Sarıabat Mahallesinde su birikintisine uçtu. Aracın içerisinde yaralı olarak kurtulmayı başaran Muharrem Çineli’nin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç itfaiye ekiplerinin yaptığı uzun uğraşlar sonucu düştüğü su birikintisinden vinç ile çıkarıldı. Ardından inceleme yapan ekipler araç içerisinde Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

Kazada ölenlerin cesedi yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.