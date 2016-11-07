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Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


07 Kasım 2016 20:21

Kaza, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametine giden İbrahim karan idaresindeki 20 YR 654 plakalı otomobil, yoldan çıkarak attı. Kazada sürücü İbrahim Karan ile otomobilde bulunan Hande Ülker, Fatma Singil, Elif Karan ve Melih Karan yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine götürdü. Durumu ağır olan Hande Ülker, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Medeni Topaloğlu

Etiketler: 1 ölü, 4 yaralı, Denizli, Otomobil takla attı


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