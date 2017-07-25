Denizli'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Uçarı Mahallesi’nden Acıpayam ilçe merkezine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 61 EC 070 plakalı otomobil, 20 KD 954 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ç. yanında bulunan E.K.ile traktörde bulunan Z.A. ve H. A. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.