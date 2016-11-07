Olay, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Babadağ ilçesi Mollaahmet köyüne ailesiyle birlikte dönen Mutlu K., 20 SU 403 plakalı otomobiliyle Merkezefendi ilçesi Altındere mevkiinde virajı alamaması sonucu kaza yaptı. Kaza nedeniyle otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobilin içerisinde bulunan şoför baba Mutlu K., anne Necla K., 4 yaşındaki G.K. ile 7 yaşındaki Sultan K. yaralanırken, kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet, Servergazi Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 7 yaşındaki kız çocuğu Sultan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yaralı olan baba Mutlu K., anne Necla K., G.K.’nın tedavilerine devam edildiği, durumlarının ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Medeni Topaloğlu - Zekican Şenkaya