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Denizli’de sağanak yağmur esareti

Denizli’de yaşanan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı alt geçitleri su basması sonucu araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı su baskınlarında bazı yollar polis tarafından trafiğe kapatıldı.

Denizlide sağanak yağmur esareti

16 Haziran 2018 17:41

Kentte öğleden sonra aniden bastıran yağmur yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağmur en çok sürücü ve yayları etkiledi. Şehirdeki rögarlar yağmur suyundan dolayı taşınca bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yayalar yağmurdan korunmak için boş buldukları balkon altları ve iş yeri önlerine sığındı. Tarikte olan sürücüler ise yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan bazı alt geçitleri su basması sonucu sürücüler zor anlar yaşarken su basan bazı alt geçitler de polis ekipleri tarafından kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda sürücüler dakikalarca ilerlemek için bekledi. Bazı ev ve işyerlerinde ise su basması sonucu maddi hasarlar meydana geldi. 

Ali İbileme
 

 

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