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Denizli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan dumanlar sürücüsünün aracı durdurması ile yerini alevlere bıraktı. Otomobilin alev alev yanması ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Denizlide seyir halindeki otomobil alev alev yandı

16 Haziran 2018 11:34

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale-Denizli yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeki 48 LV 003 plakalı otomobilden dumanlar yükseldiğini gören araç sürücüsü aracı yolun sağ tarafına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada otomobildeki dumanlar yerini alevlere bırakarak yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar aracın çevresini boşaltarak yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınabildi. Araç sürücüsünün isminin henüz tespit edilemediği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ali İbileme 

 

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