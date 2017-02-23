Denizli’de AVM’de özel bir giyim mağazasında müdür olan 29 yaşındaki Egemen Doruk, 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi ve kendisi gibi giyim mağazasında müdür olan Özge Öcek’e (26), gezme bahanesiyle bir kafeteryaya gittiler. Sahnede canlı müzik veren sanatçı şarkısının ardından, sanatçı Egemen Doruk’u yanına çağırarak mikrofonu teslim etti.

Egemen Doruk sahneye çıkarak sevgilisi Özge Öcek’e, “Benim bütün gecelerimi aydınlatan Özge sevgilim, bir ömür boyu beraber olacağın eşinle yani benimle evlenir misin hayatım” diyerek evlenme teklifi yaptı. Kafeteryada oturan vatandaşların arasında meraklı bakışlarla yapılan sürpriz evlilik teklifi sırasında 26 yaşındaki Öcek, şok yaşayarak ‘evet’ deyip teklifi kabul etti.

Teklifin kabul edilmesinin ardından damat adayı Doruk, Özge Öcek’in parmağına yüzük taktıktan sonra dans ettiler. Etraftaki masalarda oturan vatandaşlar ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Çok mutlu olduğunu belirten Egemen Doruk, “Önümüzdeki aylarda zaten nişan ardından ise düğün düşünüyoruz inşallah. Onunla birlikte bir geleceğe adım attığım için ben çok mutluyum. Önümüzdeki 6 ayda zaten evlenmeyi planlıyoruz.” İfade etti.

Evlilik teklifinden sonra şok yaşadığını belirten Özge Öcek, “beklemediğim bir anda oldu, şu an çok mutluyum ama hiç beklemiyordum. Böyle bir günde hiç beklemediğim bir anda evlilik teklifi aldım. İnsanların birbirisine evet diye bilmesi için zamanla alakalıdır. O insanı gördüğünüz zaman işte bu diyorsunuz ve o nerdeyse kendinizi orada bulmak istiyorsunuz” dedi.

Zekican Şenkaya