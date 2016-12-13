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Denizli’de taraftar grupları şehitler için bir araya geldi

Denizli Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen bombalı hain terör saldırısına tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Taraftar grupları devriyedeki polis ekiplerine karanfil vererek başsağlığında bulundu.


13 Aralık 2016 09:01

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin çağrısıyla toplanan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Denizlispor taraftar grupları "Polise uzanan eller kırılsın", "Denizli uyuma polisine sahip çık", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarıyla teröre tepki gösterdi.
Denizli Beşiktaşlılar Derneği Basın Sözcüsü Avukat Hasan Ozan Orpak konuşmalarında, "İstanbul’da Vodafone Arena yanında ülkemizi terör korkusu ile sarmak isteyen güçler tarafından polisimize yönelik bombalı saldırı yapılmıştır. Bu saldırı sonucunda 44 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 155 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaşanan bu hain saldırı sonucu Denizli Beşiktaşlılar Derneği olarak stadımızın yanında olan bu patlama ile ilgili biliyoruz ki kalbi vatan ateşi ile yanan hiçbirimiz uyuyamadı. Bu ateşi bir nebze olsun hafifletmek, ülkemizi sarsan bu teröre karşı bir ses olmak ve kayıplarımızı unutmamak ve unutturmamak için taraftar gruplarıyla burada toplanmaya karar verdik. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve kardeşçe yaşamak için bugün burada farklı renklere gönül vermiş bir çok taraftar grupları olarak kardeşliğimizi hiç kimse yıkamayacak. Patlamada yaşamını yitiren tüm kardeşlerimizi kalbimize gömdük. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu sebepte terörle yaşamaya alışmayacağımızı tekrar ederek, en gür sesimizle haykırıyoruz ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’" ifadelerini kullandı.
Basın sözcüsü Orpak’ın açıklamasının ardından, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda güvenlik önlemleri alan ve devriyedeki polis ekiplerinin yanına giden taraftar grupları, ellerindeki kırmızı karanfilleri başsağlığı dileyip polis memurlarına verdi.

Zekican Şenkaya 

 


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