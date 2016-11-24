İddiaya göre, Afgan uyruklu 25 yaşlarında iki kişi Serinhisar’a bağlı Ayaz Mahallesindeki besihaneye geldiklerinde daha önceden kavgalı oldukları bir kişi ile karşılaştı. Daha önce aralarında husumet bulunan şahıslar arasında tekrar çıkan tartışma neticesinde Ş.A.Ö. av tüfeği ile iki el ateş ederek Afgan uyruklu şahısları vurdu.

Afgan uyruklu şahıslardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Serinhisar Devlet Hastanesine, daha sonra da Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonrası besihanede bekçi olduğu belirtilen Denizli Babadağ nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Ş.A.Ö. adlı şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yunus Bayraktar