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Denizli'de trafik kazası: 1 çocuk öldü, 5 yaralı

Denizli'de trafik kazası: 1 çocuk öldü, 5 yaralı
Denizli'de trafik kazası: 1 çocuk öldü, 5 yaralı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Antalya karayolunun 27. kilometresindeki Çaylı Hanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul E. yönetimindeki 20 AAB 477 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dilek Naz E. (5) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Resul E., eşi Neslihan E. ile Buğlem E., Çiğdem E. ve Mevlüt Emir E. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere Serinhisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Dilek Naz E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Ali İbileme
 

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