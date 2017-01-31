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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 de kişi yaralandı.

Denizlide trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

31 Ocak 2017 09:11

Kaza saat gece 23.30 sıralarında Denizli-Uşak Karayolu İğdir Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürpınar’dan Çivril ilçesi istikametine giden Rahmi Öztürk idaresindeki 20 LD 404 plakalı otomobil ile Çivril’den Uşak istikametine seyir halinde olan Serdar Özgörmüş yönetimindeki 20 PA 057 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrulurken her iki sürücü de araçlarının içinde sıkıştı.

Sıkışan vatandaşlara ilk müdahaleyi diğer sürücüler yapsa da, araç içinden yaralıları çıkarmayı başaramadı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Rahmi Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer sürücü Serdar Özgörmüş ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası Denizli-Uşak karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılırken kazanın dikkatsizlik sonucu meydana geldiği ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, kaza


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