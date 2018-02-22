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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü |Denizli haberleri

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Denizlide trafik kazası: 1 ölü |Denizli haberleri

22 Şubat 2018 11:37

Kaza Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi Pamukkale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Tatar idaresindeki 20 AAB 020 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Kemal S. idaresindeki 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri arka koltukta oturan ve sıkışan Onur Araç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aracın LPG’li olması üzerine itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı Aykut Şahin ve otomobil sürücüsü Ali Tatar'ı hastaneye sevk etti. Otomobilin arka koltuğunda sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Onur Araç, itfaiye ekipleri tarafından araç kapısı kesilerek çıkarıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  

Etiketler: Denizli, kaza

 

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