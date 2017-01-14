Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında Buldan-Güney Karayolu Bozalan mevkiinde 15. kilometresinde sürücülerinin isimleri belli olmayan 15 AF 538 plakalı otomobil ile 20 ED 085 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya müdahale eden ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken olay yerine hayatlarını kaybeden 3 kişi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu

