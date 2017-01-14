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Denizli’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

Denizli’nin Buldan-Güney ilçesi yolunda otomobil ile ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kişi 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Denizlide trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

14 Ocak 2017 10:30

Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında Buldan-Güney Karayolu Bozalan mevkiinde 15. kilometresinde sürücülerinin isimleri belli olmayan 15 AF 538 plakalı otomobil ile 20 ED 085 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya müdahale eden ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken olay yerine hayatlarını kaybeden 3 kişi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, trafik kazası


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