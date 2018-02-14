Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, saat 22.00 sularında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Askeri yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servergazi Mahallesi istikametinden Mehmetçik Mahallesi yönüne giden Ali Y. (20) yönetimindeki 20 AAB 168 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil önce orta refüje ardından ters savrularak, yolun karşı duvarda paralele olarak 75 metre sürüklendi. Ters dönen otomobilde sürücü, Hasan Karabulut (19), Ömer Tekin (19), Hüseyin Atın (20) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri yaralıları, Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, polis ekipleri yaralıların kaldırılmasının ardından kaza yerine gelen çekici ile otomobil kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram Coşkun