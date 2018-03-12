Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 20 SA 464 plakalı otomobile aynı istikamette seyreden 20 U 9659 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucu arkadan çarptı. Araçların savrularak kaldırıma çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 20 SA 464 plakalı araçta sıkışan Suat K. ve Özgür G.’ye müdahale ederken, diğer araçta bulunan İdris D., Melek D., Nursel Y. ve Adem Y.'ye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Her iki aracın da hasar gördüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı