Diğer
Kategoriler

Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Denizlide trafik kazası: 6 yaralı

12 Mart 2018 19:48

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 20 SA 464 plakalı otomobile aynı istikamette seyreden 20 U 9659 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucu arkadan çarptı. Araçların savrularak kaldırıma çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 20 SA 464 plakalı araçta sıkışan Suat K. ve Özgür G.’ye müdahale ederken, diğer araçta bulunan İdris D., Melek D., Nursel Y. ve Adem Y.'ye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Her iki aracın da hasar gördüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç