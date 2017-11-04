Denizli’de tüp patladı: 1'i çocuk 5 yaralı

Olay, saat 07.30 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 201/1 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'ndeki Ahmet Yıldız’a (65) ait evde Gülistan Uyar, gaz kokusunu fark edince kalkıp ışığı yakmak istedi. Uyar, ışığı yaktığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada evde bulunan Ahmet Yıldız (65), Amine Yıldız (55), Leyla Yıldız (19), Gülistan Uyar ve 1 yaşındaki kızı Ecenur Uyar yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve doğal gaz firmasına bağlı ekipler sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği zemin kattaki evde büyük hasar meydana geldi. Olaydan sonra patlamayı yaşayan ailenin eşyaları yakınlarının evine taşındı.

Öte yandan çevredeki binaların camları zarar görürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu - Bayram Coşkun



