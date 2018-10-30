Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlara diğer birimler de destek verdi. Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde gerçekleştirilen operasyonların en dikkat çekici olanı ise yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın cips paketi içerisinden 100 gram metamfetaminin ele geçirilmesi oldu.

Bir başka operasyonda ise Antalya'dan temin ettikleri eroini Denizli'ye getirerek satmaya çalışan yabancı uyruklu şahısları takibe alan ekipler, A.A. ve H.M. isimli şüphelilerin kullandığı ve uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen aracı durdurmak istedi. Ancak ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler uzun süren takip sonucu yakalandı. Şahısların kaçmaya çalışırken araç içerisinden fırlattıkları poşetten yarım kilogram eroin çıktı.



Operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 850 gram eroin, 735 gram skunk, 120 gram amfetamin, 115 gram metamfetamin, 60 adet ecstasy hap ve 33 gram esrar ele geçirildi.