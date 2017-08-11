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Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 11'i tutuklandı.

Denizlide uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

11 Ağustos 2017 11:21

Denizli’de, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Narkotik Timleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Pamukkale, Acıpayam, Babadağ, Buldan, Honaz Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde operasyon düzenledi. Ekiplerin Temmuz ayı içerisinde 8 ilçede 12 farklı adrese düzenlediği operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda, 52 gram eroin, 97 gram metamfetamin, 417 adet extacy hap, 1 kilo 820 gram kubar esrar, 874 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 32 şüpheliden 11’i tutuklandı. 

Medeni Topaloğlu


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