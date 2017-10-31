Denizli'de uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yol kontrol sırasında Antalya yolu üzerinde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli bir araç yakalandı. Araçta yapılan aramada, aracın kaput kısmında silecek suyu deposuna gizlenmiş eroin ve kokain maddeleri ele geçirilirken, olay şüphelisi şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı. Aramalarda, 151 gram esrar maddesi, 150 gram eroin, 31 gram metamfetamin, 4 gram kokain maddesi, 3.3 gram sentetik kannobinoid, 89 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu maddesinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon kapsamında belirlenen farklı adreslere yapılan operasyonda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak mahkemeye sevk edilen 11 şahıstan 3‘ü tutuklandı, 8'si serbest bırakıldı.

Medeni Topaloğlu

