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Denizli'de uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı

Denizli’de, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 20 kişiden üçü kişi tutuklandı.

Denizlide uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı

31 Ekim 2017 16:45

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yol kontrol sırasında Antalya yolu üzerinde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli bir araç yakalandı. Araçta yapılan aramada, aracın kaput kısmında silecek suyu deposuna gizlenmiş eroin ve kokain maddeleri ele geçirilirken, olay şüphelisi şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı. Aramalarda, 151 gram esrar maddesi, 150 gram eroin, 31 gram metamfetamin, 4 gram kokain maddesi, 3.3 gram sentetik kannobinoid, 89 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu maddesinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon kapsamında belirlenen farklı adreslere yapılan operasyonda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak mahkemeye sevk edilen 11 şahıstan 3‘ü tutuklandı, 8'si serbest bırakıldı.

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli

 

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