Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, satış yapan bir aracı tespit etti. Ekipleri fark eden şüpheliler, araç içerisinden dışarıya poşetler atmaya başladı. Bunun üzerine şüphelileri yakalayan ekipler, araçta ve dışarı atılan poşetlerde iki paket halinde 282 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Yine başka bir şüpheli araçta arama yapan ekipler, satışa hazır 146 ayrı paket halinde 104 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen paralara el koydu.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.