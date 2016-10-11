Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yüklü miktarda uyuşturucu ecstasy hap bulundurduğu yönünde ihbar alan ekipler, bir şüphelinin evinde yaptığı aramalarda, 110 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Ayrıca alınan ihbarlar doğrultusunda uyuşturucu madde arama köpeği marifeti ile iki evde daha arama yapıldı. Arama yapılan evin kömürlüğünde bulunan odun çuvallarının içine saklanmış, 1 kilo 600 gram esrar, satışa hazır hale getirilmiş 30 gram ağırlığında 35 paket otuz esrar torbası olmak üzere toplam 1 kilo 630 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tüfeğe el kondu. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklanırken, 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Medeni Topaloğlu