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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo esrar maddesi, 2 bin 100 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 6 kişi tutuklandı.

Denizlide uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

05 Aralık 2016 12:28

Denizli’de, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu malzemesi ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara, 5 ay boyunca yapılan teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerine yakalanmamak için farklı teknikler kullanan uyuşturucu tacirleri, yakayı ele vermekten kurtulamadılar. Yapılan teknik takipte şüpheliler, yakalanmamak için çevre illerdeki bağlantılarıyla ortak hareket ederek, uyuşturucuyu il merkezine sokmaya çalıştıkları belirlendi.

Emniyet ekipleri, 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak, Denizli merkez ile Sarayköy ilçesi ve Manisa’daki adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda, 4 kilo esrar, 2 bin 100 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 22 adet kurusıkı tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ticareti yaparak elde edildiği değerlendirilen 5 bin 40 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 8 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan 8 zanlıdan 6’sı tutuklandı, 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ 


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