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Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Denizli’de, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.


01 Aralık 2016 11:27

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik ihbarları değerlendiren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen ev ve apartlara operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 10 paket uyuşturucu madde, 9 adet suboxone hap ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı düşünülen bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca ekiplerin şüphelendiği bir araçta arama yapıldı. Aramada, 11 ayrı poşette sarılı uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı tahmin edilen bir adet hassas terazi ele geçirdi.
Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda ise 340 gram esrar, 30 gram eroin, 9 adet suboxone hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas teraziye el konuldu.
Operasyonlar kapsamında 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şahıslardan birisinin aranmasının olduğu ortaya çıktı. 12 şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İfadeleri alınan 12 zanlıdan 8’i tutuklandı, 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 


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