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Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Denizlide uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

01 Şubat 2017 10:52

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bilgileri verilen araç ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Söz konusu aracın Denizli’ye girişinin ardından başlatılan takibin ardından şüpheli araç Çardak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durduruldu. Şüpheli aracın içerisinde yapılan aramada yaklaşık 167 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen bazı şahısları takibe alan ekipler, çalışmanın ardından bir eve baskın düzenledi. Evde uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahıs göz altına alınırken, evde ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 7 fişek halinde yaklaşık 7 gram esrar ve 2 adet kırmızı reçeteye tabi hap bulundu. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2‘si serbest bırakıldı.

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, uyuşturucu


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