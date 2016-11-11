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Denizli’de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Denizlide uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

11 Kasım 2016 15:48

Edinilen bilgiye göre yüklü miktarda uyuşturucu madde piyasaya sürüleceği ihbarı alan ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheli şahısları ve uyuşturucunun saklandığı yerleri tespit etti. Ekipler önceden tespit ettikleri bir şüpheli aracı Ankara yolu üzerinde durdurmak istedi. Yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan şüpheliler, aracıyla kaçtı. Takip edilerek yakalanan araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler şüpheli araçta yaptıkları aramada 48 kilo esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında sokak satıcılarına da narkotik arama köpekleriyle operasyon düzenleyen ekipler, 5 kilogram esrar, 20 gram eroin, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 1 çalıntı motosiklet, 1 adet av tüfeği ele geçirirken, aranan bir şahıs yakalanarak ilgili adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca diğer illerden Denizli’ye getirilen satışa hazır 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

Medeni Topaloğlu


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