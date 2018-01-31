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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 700 gram metanfetamin isimli sentetik uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.

Denizlide uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

31 Ocak 2018 18:57

Alınan bilgiye göre, operasyon Sarayköy İlçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İl dışından uyuşturucu madde getirilerek Denizli'de piyasaya sürüleceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. 2 aracı takibe alan ekipleri şahısların üstünde ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 700 gram metanfetamin isimli sentetik uyuşturucu ile 2 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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