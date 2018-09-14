Denizli'de vinç halatı koptu: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çamlaraltı Mahallesi'nde seyir tepesinde yapay şelale inşaatında çalışan vincin makaralı sistemi koptu. Olayda ilk belirlemelere göre vincin ucundaki sepette bulunan ve yaklaşık 30 metreden düşen taşeron firma çalışanı 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 3 işçiden 2'si tedavi altına alındıkları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Kazada ağır yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ali İbileme