Denizli’de yanan 69 hektarlık alana 100 bin fidan dikilecek

Akhan Mahallesi’nde geçtiğimiz ay çıkan orman yangınında yaklaşık yanan 69 hektarlık alanda, ağaçlar zarar görmüştü. Yaşanan yangının ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı. Bölgenin temizlenerek yeniden ağaçlandırılacağı ve 100 fidanın toprakla buluşturulacağı açıklandı. Bölgenin yeniden yeşilleneceğini belirten Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, “Bölgede çıkan yangınla birlikte 69 hektarlık alan yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını kontrol adlına almış ama rüzgarın etkisi ile alevlerinin önüne geçmek güç olmuştu. Bu alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalarımıza başladık. Şuanda bölgede temizleme çalışmaları yapılmakta. Eylül-Ekim gibi 100 bin fidanı bu bölgede toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

Gökten Ceylan

