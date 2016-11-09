Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Güney Mahallesi'nde bulanan Kazım Dinç'e ait iki katlı binadan duman yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, yangının diğer evlere yayılması engellendi. İki katlı ev yangında kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı ileri sürüldü. Binanın alt katındaki ahırda bulunan 6 koyun telef olurken, 1 ton saman da yandı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, soruşturma başlatıldı. Medeni Topaloğlu

Medeni Topaloğlu