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Denizli’de yem kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yem yüklü kamyonun devrilmesi soncu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizlide yem kamyonu devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

05 Ağustos 2017 10:19

Edinilen bilgiye göre, Denizli yönünden Acıpayam istikametine seyir halinde olan Zeynel Erkal (52) yönetimindeki plakası alınmayan hayvan yemi yüklü kamyon, Serinhisar ilçesi Çaylıhanı mevkiinde devrildi. Sürücü kimliği ile plakası alınamayan iki araç kamyona çarptı.

Kazada ağır yaralanan yem yüklü kamyonun sürücüsü Erkal ile diğer iki aracın sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan kamyon sürücüsü Erkal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, yola dökülen yem olay yerine gelen belediye işçileri tarafından temizlendi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Halit Özdemir

Etiketler: Denizli, yem kamyonu


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