Denizli’de yılbaşı öncesi geniş çaplı uygulama

Denizli’de, yılbaşı öncesi “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” kapsamında geniş çaplı uygulama yapıldı. Kentin 15 ayrı noktasında yapılan uygulamada, TEM, KOM, Asayiş, Trafik Denetleme Şube, Çevik Kuvvet, Narkotik, Toplum Destekli Polis timleri katıldı.

Yılbaşı öncesi ve sonrasında olası asayiş ve terör olaylarına karşı önlem almak için Türkiye genelinde yapılan uygulamanın Denizli ayağında 17 ekipten oluşan 250 polis görev aldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamada şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, 2 bin 520 kişinin GBT’si sorgulandı, 143 araç denetlenirken, 9 araca bin 835 TL ceza kesilirken, 51 iş yeri kontrol edildi, bir iş yerine para cezası kesildi. Uygulamada, 3 arana şahıs yakalandı, 1 kayıp şahıs bulundu, 1 yabancı şahsa kaçak çalışmaktan işlem yapıldı.

Bazı polis ekipleri, gençlere uyarılarda bulunurken, iş yerleri sahipleri de güvenli ve huzurlu bir yılbaşı geçirilmesi için ekipler tarafından uyarıldı.

Medeni Topaloğlu