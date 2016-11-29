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Denizli’de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

Denizli’nin Honaz ilçesi'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü 19 kişi yaralandı.

Denizlide yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

29 Kasım 2016 11:56
Denizli’de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Denizli-Çivril Kara yolu Yokuşbaşı Mevkiinde saat 09.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesinden Denizli’ye yolcu taşıyan Nurettin Avcı yönetimindeki 20 LK 785 yolcu otobüsü Yokuşbaşı mevkiine geldiğinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, önce orta refüje çarptı, daha sonra devrildi. Kazada yolcular Hüdayi Yerliyiğit (61) ve Himmet Türkileri (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nurettin Avcı, Emine Yılmaz, Kadir Yılmaz, Emine Gül, Merve Çakmakçı, Sultan Uyar, Ahmet Emin Demir, Ramazan Doğru, Suna Çakmakçıoğlu, Serpil Kaya, Fatma Karakurt, Yunus Emiroğlu, Muhammed Emiroğlu, Musa Karakaya, Şahin Tıngır, Osman Türkileri, Raziye Karakaya, Ahmet Avcı ve Mehmet Akçekaya yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, Jandarma, Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Denizli’de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yol kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Devrilen otobüs daha sonra çekicilerle kaldırılarak, yol tamamen trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu - Zekican Şenkaya
DENİZLİ

Etiketler: yolcu otobüsü


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