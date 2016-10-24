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Denizli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinden üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi de yaralandı.


24 Ekim 2016 19:26

Edinilen bilgilere göre, Denizli-­İzmir karayolunda seyahat eden Şükrü U. yönetimindeki 01 CSY 17 plakalı TIR ile 52 yaşındaki Süleyman A. yönetimindeki 07 BEB 20 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, Eyüp P.’nin kullandığı 03 ET 422 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Süleyman A. ile yanındaki 68 yaşındaki Dudu A., 39 yaşındaki Ayşe A., 28 yaşındaki Kadriye A., 3 yaşındaki Beyza Nur A. ile Ecrin Dudu A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazada araca sıkışanlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralanan 6 kişi Sarayköy, Denizli ve Servergazi Devlet hastaneleri ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Dudu Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, kaza


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