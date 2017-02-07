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Denizli’de zincirleme kaza: 17’si öğrenci 25 yaralı

Denizli’de Antalya yolu üzeri Kelleci Kardeşler Kavşağı mevkisinde öğrenci servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 17’si öğrenci 25 kişi yaralandı.

Denizlide zincirleme kaza: 17si öğrenci 25 yaralı

07 Şubat 2017 20:30

Olay, saat 17.30 civarlarında Denizli-Antalya Karayolu Kelleci Kardeşler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf G. hakimiyetindeki 20 V 8498 plakalı ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen İrfan T. (35) idaresindeki 20 KR 100 plakalı minibüse arkadan çarptı. Daha sonra arkadan gelen Acıpayam ilçesinde Denizli’ye taşıma sistemi ile öğrenci taşıyan Dinçer Y. (47) idaresindeki 20 Y 7676 plakalı araç, hafif ticari araca çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada 17’si öğrenci toplam 25 kişi yaralandı. Öğrenci servisi sürücüsü Dinçer Y. araç içinde sıkıştı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla, Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Dinçer Y., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından uzun bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay nedeniyle Antalya Karayolunun Denizli istikameti yaklaşık 2,30 saat kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Yaralıların durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, zincirleme kaza


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