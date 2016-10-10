Edinilen bilgilere göre, Denizli'den İzmir istikametine giden 20 HA 319 plakalı otomobilin sürücüsü Ayhan Sert, Sarayköy ilçesi Beylerli Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Arkasından gelen Mehmet Çalışkan, idaresindeki 35 EPB 37 plakalı hafif ticari araç kaza yapan otomobile çarparak savrulurken, ardından gelen Şeref Keskin hakimiyetindeki 45 RA 5737 plakalı TIR da hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Mehmet Çalışkan ile yolcular Halil Çalışkan, Feride Çalışkan hafif yaralanırken, Selver Çalışkan ile Emine Çetin ise ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Sarayköy ve Denizli’deki hastanelere kaldırdı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Selver Çalışkan ile Emine Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ