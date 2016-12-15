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Denizli’deki çocuk istismarı davası

Denizli’nin Çal ilçesinde çocuk istismarı nedeniyle Ağustos ayında tutuklanan ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kağıt toplayıcısı tarafından çöpte bulunan harddisk ve flash bellekteki çocuk istismarı görüntülerini çektiği iddia edilen H.A. hakim karşısına çıktı.


15 Aralık 2016 17:10

Çal ilçesinde çocuk istismarı iddiasıyla Ağustos ayında tutuklanan 41 yaşındaki H.A.’nın ikinci duruşması Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti, Antalya’nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayıcısı Mehmet Türkan tarafından bulunan hard diskteki çocuk tacizi görüntülerinin incelenmesi için duruşmayı 14 Şubat 2017 tarihine erteledi. Mahkeme heyeti, görüntüleri H.A.’ya ait olup olmadığının tespiti için Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünden isteyecek.

Fotoğraftaki iş yerinin kendisine ait olduğunu kabul etti
Öte yandan avukat aracılığıyla görüntülerden alınan fotoğraflar mahkeme heyetine sunuldu. Sanık H.A., mahkeme tarafından gösterilen fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etti. Mahkeme heyetinin fotoğraftaki iş yerinin kendisine ait olup olmadığına ilişkin soruya ise, H.A., "Fotoğraftaki iş yeri benim" yanıtını verdi. Hakimin hard disk sorusuna karşılık, H.A., bir yıl önce kendisine ait bir hard disk olduğunu, eskidiği için bunu çöpe attığını söyledi. Mahkeme, H.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sanık H.A., 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası ile yargılanıyor. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: çocuk istismarı, Denizli


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