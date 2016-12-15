Çal ilçesinde çocuk istismarı iddiasıyla Ağustos ayında tutuklanan 41 yaşındaki H.A.’nın ikinci duruşması Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti, Antalya’nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayıcısı Mehmet Türkan tarafından bulunan hard diskteki çocuk tacizi görüntülerinin incelenmesi için duruşmayı 14 Şubat 2017 tarihine erteledi. Mahkeme heyeti, görüntüleri H.A.’ya ait olup olmadığının tespiti için Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünden isteyecek.

Fotoğraftaki iş yerinin kendisine ait olduğunu kabul etti

Öte yandan avukat aracılığıyla görüntülerden alınan fotoğraflar mahkeme heyetine sunuldu. Sanık H.A., mahkeme tarafından gösterilen fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etti. Mahkeme heyetinin fotoğraftaki iş yerinin kendisine ait olup olmadığına ilişkin soruya ise, H.A., "Fotoğraftaki iş yeri benim" yanıtını verdi. Hakimin hard disk sorusuna karşılık, H.A., bir yıl önce kendisine ait bir hard disk olduğunu, eskidiği için bunu çöpe attığını söyledi. Mahkeme, H.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık H.A., 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası ile yargılanıyor.

Medeni Topaloğlu