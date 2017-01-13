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Denizli’deki darbe girişimi davasında 1 tahliye karar verildi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen davada ara karar verildi.

Denizlideki darbe girişimi davasında 1 tahliye karar verildi

13 Ocak 2017 08:13

 Ara kararda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Ali Akın’ın, hastalığı sebebiyle verdiği raporu değerlendirerek tahliyesine karar verildi. 

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ve aralarında Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşma, Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde özel olarak dönüştürülen 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda 26 Aralık'ta başladı. 14. Celsesi görülen davada sanık avukatları, müdafisi olduğu şüphelilerin savunma ve tahliyelerine ilişkin talepleriyle tamamlandı.

Sanıkların savunmalarından sonra duruşmaya ara verilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Karara göre sanık Astsubay Ahmet Ali Akın’ın sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilirken, sanığın hastalığının tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için tahliye talebini uygun bulundu. Mahkeme heyeti, Akın için yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

41 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, firari sanık eski Tugay Kurmay Başkanı Fahrettin Demir'in yakalanması ve cezasının infazına karar verdi. Mahkeme heyeti şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri yönündeki kuvvetli şüphenin varlığıyla tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 22 Şubat'a ertelenmesine kara verdi. Ara kararının verilmesinden sonra tutuklu halleri devam eden 41 sanık, İzmir F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında 11. Komando Tugayı eski komutanı Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 41'i tutuklu, 1'i firari ve 18'i tutuksuz 60 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 15’er yıl hapis cezası isteniyor. Dava 22 Şubat'tan itibaren yapılacak duruşmayla devam edilmesine karar verildi. 

Medeni Topaloğlu
 


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