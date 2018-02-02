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Denizli'deki doğalgaz patlamasında facianın eşiğinden dönüldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir apartın 4’üncü katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada, evin duvarının ikiye yarıldığı, kapının parçalandığı görüldü.

Denizlideki doğalgaz patlamasında facianın eşiğinden dönüldü
Denizli'deki doğalgaz patlamasında facianın eşiğinden dönüldü - Foto Galeri

02 Şubat 2018 11:56

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 5020 Sokak üzerinde bir apartın 4’üncü katında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın boyutları gündüz ortaya çıktı. Patlama nedeniyle, ev adeta savaş alanına dönerken odanın duvarlarının ikiye ayrılarak yerinden oynadığı, kapıların yandığı ve yan dairelerin kapılarının bile hasar gördüğü belirlendi.
Dairelerin camlarının kırıldığı olayda herhangi bir can kaybının olmaması teselli oldu.

Olay

Apart olarak kullanıldığı öğrenilen evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Evde bulunan Mikail Şentürk (22) ve alt kattaki dairede bulunan Kadriye Gökmen (30), kırılan camlar nedeniyle yaralandı.
Patlamada yaralanan Mikail Şentürk, alevler içinde kalan 4. katın camından kendini aşağıda açılan battaniyenin üzerine attı. Vücudunda yüzde 80’in üzerinde yanık oluşan Mikail Şentürk, Denizli Devlet Hastanesine, kırılan camlar nedeniyle yaralanan Kadriye Gökmen ise Özel Cerrahi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine devam edilirken, Şentürk’ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Olayda can kaybının olmamasına sevindiklerini belirten apart yetkilisi Murat Ulutaş, faciadan dönüldüğünü belirterek, "Doğalgaz ocağından direkt içeri vuruyor. Allah’a çok şükür verilmiş sadakamız varmış. Bilinçsiz kullanımından dolayı meydana gelen bir şey. Çok şükür ölüm falan yok, sadece maddi hasar var, o da çok önemli değil. Duvar yerinden oynamış" dedi.  

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun
 

Etiketler: Denizli, patlama

 

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