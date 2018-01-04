Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davasına devam edildi

FETÖ’nün darbe girişimi ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da yer aldığı 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Savunmaların devam ettiği davada, tutuklu bulunan sanık eski teğmen Muhammet E’nin avukatı, “Müvekkilimin eşinde ‘ByLock’ çıktığı iddiasıyla ilgili olarak, müvekkilim eşi ile 2015 Mart ayında tanıştı. Daha sonra evlendiler ve eşi 2014 Ağustos ile 2015 Ocak arasında ‘ByLock’ kayıtları bulundu. Müvekkilim bundan sorumlu tutulamaz” dedi.

Söke'de görev yaptığını savunmasında belirten sanık Muhammet E., Denizli'de katıldığı eğitimde kol komutanı olduğunu ve kendisine bağlı 13 askerin olduğunu belirtti. Bölüğün mühimmat sorumlusu olduğunu ve üzerinde HK 33 piyade tüfeği ile 1 şarjörün bulunduğunu ifade eden Muhammet E., “Bölük komutanı Oğuz Ay, ‘Kollarınızı araca bindirin, beni takip edip’ dedi. ‘Nereye gidiyoruz’ dedim, ‘ben de bilmiyorum.’ ‘Kurmay Başkanı Fahrettin Demir emir verdi, onu takip edeceğiz’ dedi. 30 asker ve dört araçla kule binasına gittik” dedi.

Kule içerisinde görevli 2 meteoroloji memuru, tanık olarak verdikleri ifadede, içeriye giren üç askeri personelin apronun ışıklarını sorduğunu, teğmen olarak gördükleri kişinin silahının kurma kolu çektiğini söylediler.Tartışmadan sonra Fahrettin Demir'in telefonla görüştüğünü kaydeden Muhammet E., “Kaymakam burada veya bağlayın gibi sözler sarf etti. O zaman o sivil kişinin kaymakam olduğunu tahmin ettim” dedi. Tugaydan çıktığı sırada cep telefonundan arkadaşının aradığını ve İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığını, polislerin silahının alındığını söylediğini anlatan Muhammet E., “Yolda seyir halinde iken internetten haberlere baktım. Kuleye giren kişi ben değilim. Sivil memurlar kuleye giren kişinin teğmen olduğunu söylemişlerdir. Hücum yeleği giyildiğinden üsteğmenin rütbesindeki bir yıldız görünmemiştir” savunmasını yaptı.

Duruşmaya sanık eski teğmen Mehmet A’nın savunmasıyla devam edildi. Sıkıyönetim ilan edildiğini Çardak Hava Meydan Komutanlığında öğrendiğini ileri süren sanık Mehmet A., emri öğrendikten sonra bölük komutanını bilgilendirdiğini savundu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında, Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

