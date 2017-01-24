Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Denizli’den eşitlik çıkınca Trabzonspor kupaya veda etti

Denizli’den eşitlik çıkınca Trabzonspor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nun son maçında Kızılcabölükspor evinde Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor kupaya veda etti.

Denizliden eşitlik çıkınca Trabzonspor kupaya veda etti

24 Ocak 2017 16:20

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Ali Helvacı’nın sol kanattan ceza sahasına girer girmez sert şutunda top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

32. dakikada sağ kanattan Emir Can’ın ortasında ceza sahası içinde Ali Helvacı’nın sert şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

42. dakikada sol kanattan Ali Helvacı’nın penaltı noktası üzerine yerden ortasında topla buluşan Emir Can sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

87. dakikada sol kanattan Mehmet Menders’in ortasında topa iyi yükselen Mehmet Cansın’ın kafasını kaleci çeldi. Dönen topu Ali ağlara yolladı. 1-1

---KÜNYE---

Stat: Doğan Seyfi

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, Gökmen Baltacı xx

Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Semih xxx, Kerim xx, Ramazan xx, Tayfun xx, Hüseyin xx, Taygun xx (Mustafa dk. 67 x), Emir Can xxx, Özer xx, Ali xx, Fevzi Can xx (Fatih dk. 83 ?)

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Mehmet Abdullah xx, Ali Sakal xx (Serhat dk. 67 x), Cumhur xx, Ali Özgün xx, Taner xx, İsmail xx (Cem dk. 45 x), Mehmet Cansın xx, Rahmi xxx, Muhammed xx (Taşkın dk. 46 x), Mehmet Menderes xx

Goller: Emir Can (dk. 42) (Kızılcabölükspor), Ali (dk. 87) (Gümüşhanespor)

Kırmızı kart: Mehmet Cansın (dk. 89) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Taşkın, Cem (Gümüşhanespor)

(Medeni Topaloğlu / İHA)

Etiketler: kupa, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!