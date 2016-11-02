Denizlili 80 yaşındaki iş adamı Abdullah Akça'nın, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazına Denizli Valisi Ahmet Altıpramak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, siyasi parti, STK temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda kişi ve sevenleri katıldı. Akça'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Denizli Asri Mezarlığındaki Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Abdullah Akça kimdir?

Akça Şirketler Topluluğu Fahri Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Akça, 1937 yılında Denizli’nin Acıpayam ilçesi Hisar Köyü’nde doğdu. Yaşamında Denizli’de birçok ilke imza atan Akça, genç yaşta 1950’li yıllarda köyüne elektriği ilk getiren kişi oldu. Akça, 1970 yılında ailesi ile birlikte Denizli'ye gelerek inşaat sektöründe ilk yıkanmış kum tesisini ve hazır beton santralini kurdu.

Medeni Topaloğlu

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