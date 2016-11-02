Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Denizlili iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Denizlili iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Denizli’nin tanınmış iş adamlarından Akça Şirketler Topluluğu kurucusu Abdullah Akça son yolculuğuna uğurlandı.


02 Kasım 2016 14:23

Denizlili 80 yaşındaki iş adamı Abdullah Akça'nın, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazına Denizli Valisi Ahmet Altıpramak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, siyasi parti, STK temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda kişi ve sevenleri katıldı. Akça'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Denizli Asri Mezarlığındaki Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Abdullah Akça kimdir?

Akça Şirketler Topluluğu Fahri Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Akça, 1937 yılında Denizli’nin Acıpayam ilçesi Hisar Köyü’nde doğdu. Yaşamında Denizli’de birçok ilke imza atan Akça, genç yaşta 1950’li yıllarda köyüne elektriği ilk getiren kişi oldu. Akça, 1970 yılında ailesi ile birlikte Denizli'ye gelerek inşaat sektöründe ilk yıkanmış kum tesisini ve hazır beton santralini kurdu. 

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ

Etiketler: Denizli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!