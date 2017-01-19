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Denizlili şakacı milyonere işsizlik şoku

Denizli’de, aldığı milli piyango biletinin üzerine eski biletlerin rakamlarını keserek 60 milyonluk çeyrek biletinin rakamlarını yapıştırıp sosyal medyada paylaştıktan sonra 'şakacı milyoner' adıyla fenomen olan otobüs şoförü Cevdet Demirtaş, bir yolcuyla tartışmasının ardından işten çıkarıldı.

Denizlili şakacı milyonere işsizlik şoku

19 Ocak 2017 10:41
Denizlili şakacı milyonere işsizlik şoku - Tıkla İzle

Demirtaş, işsiz kalmasının ardından şimdi yeni bir iş bulmaya çalışıyor. Gazetedeki iş ilanlarına bakarak iş arayan üç çocuk babası Demirtaş, eski işi olan belediyedeki otobüs şoförlüğüne geri dönmek istiyor.
Çalıştığı saatlerde bir yolcunun otobüse bindikten sonra kartını göstermesi gerektiğini söylediğini belirten Demirtaş, yapılan hatırlatmanın ardından yolcunun kendisine gösterdiği tepki üzerine tartışmanın büyüdüğünü ve bu olayın işsiz kalmasına sebep olduğunu söyledi.

İşten çıkarılmasının yaptığı piyango şakasıyla bir alakasının olmadığını belirten Cevdet Demirtaş, “Şakayı yaptık güzeldi ama, iş yerimizde olan tatsız olay yüzünden şakamızın tadını insanlarımız çıkarsa da, ben çıkaramadım. İşsiz kaldım" dedi.

Mazeretli olarak işine son verildiğini belirten Demirtaş, 'Bir yolcu, kartını okuttuktan sonra bana göstermedi. Ben de ‘bey efendi artınıza bakabilir miyim’ dedim. O da, ‘ne göstereceğim sana kartımı’ dedi. Bundan sonra müdürümüzü aradı, müdürümüzle daha sonra konuşabileceğimi söyledim. Yaşanan bu olaydan sonra tutanaklar tutuldu ve mazeretli olarak, işime son verildi. 4857 Sayılı İş Kanunun 25/2’si diye bir madde varmış, çıkışım o sebepten dolayı olduğu için işsizlik parası da alamıyorum, tazminatımı da alamıyorum” dedi.
Belediye başkanı ile görüşmek ve derdini anlatmak istediğini ancak henüz görüşemediğini söyleyen Demirtaş, 'İşsiz kalmam beni çok zor durumda bıraktı. Aylık sabit borçlarım var, işsiz kaldım, tazminat alamıyorum, işsizlik parasını da alamıyorum. Benim 3 çocuğum var, 5 kişilik bir aileyle ister istemez zor durumda kalacağım. Görüşmek isteğim yerler beni dinlemiyor, görüştürülmüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız'I ulaşabilsem beni anlayacağını ve hak vereceğini düşünüyorum' diye konuştu. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, iş adamı


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