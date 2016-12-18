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Denizlili şehide annesinden son bakış

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin otobüsüne yönelik yapılan terör saldırısında şehit düşen Sıhhiye Er Hasan İlhan, memleketi Denizli'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Denizlili şehide annesinden son bakış

18 Aralık 2016 14:50
Denizlili şehide annesinden son bakış - Tıkla İzle

Şehidin annesi Hanife İlhan, oğlunun fotoğrafına tabutu başında son kez bakarak, tabutuna sarıldı.
Denizlili 20 yaşındaki Sıhhiye Er Hasan İlhan’ın cenazesi dün akşam Kayseri’deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Denizli'nin Çardak ilçesindeki Hava Meydan Komutanlığı Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşı buradan morga kaldırıldı. Cenaze namazından önce helallik alınmak üzere Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 736/2. Sokak'taki babaevine getirilen şehidin naaşı, binlerce kişi tarafından gözyaşları arasında karşılandı. Şehidin annesi Hanife, babası Süleyman ve kardeşi Fatih İlhan gözyaşı dökerek, şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin naaşı helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınmak üzere Yeni Delikliçınar Camii'ne getirildi. Şehidin annesi Hanife İlhan, oğlunun fotoğrafına tabutu başında son kez bakarak gözyaşı döküp tabuta sarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, acılı anneye sarılarak teselli etmeye çalıştı. 

Şehidin cenaze namazına ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 11. Komando Tugayı Komutan Kurmay Albay Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, çok sayıda askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Bakan Avcı, şehidin kardeşi Fatih İlhan ve babası Süleyman İlhan ile kol kola cenaze arabasına kadar yürüdü. Törende sık sık terör örgütünün aleyhinde sloganlar atıldı, şehit için dualar edildi. Şehidin naaşı Denizli Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında defnedildi.
Ailesinin iki çocuğundan büyüğü olan 8 aylık asker Hasan İlhan'ın üniversitede 2 yıllık elektrik-elektronik teknikerliği bölümünü bitirdiği öğrenildi. 

Medeni Topaloğlu - Zekican Şenkaya
DENİZLİ 


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